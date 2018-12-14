التقلبات الجوية : عشرات التدخلات للحماية المدنية دون تسجيل خسائر بشرية

سجلت مصال حالحماية المدنية، على المستوى الوطني عشرات التدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة نتيجة التقلبات الجوية، أغلبها كان لامتصاص المياه المتسربة للمنازل نتيجة التهاطل الغزير للأمطار أو ارتفاع منسوب الأودية، دون تسجيل خسائر بشرية، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة.

فمنذ ليلة أمس و إلى غاية نهار اليوم، قامت ذات المصالح بالتدخل على مستوى عدة ولايات، على غرار البليدة التي سجل بها فيضان واد عزة بأولاد عيش، مما تسبب في تسرب المياه لـ 10 منازل قريبة منه، قام أعوان الحماية المدنية بامتصاصها، حسب ما أوضحه لواج المكلف بالإعلام على مستوى ذات الهيئة، نسيم برناوي، بحسب الوكالة الرسمية.

و نتيجة لارتفاع منسوب مياه واد العلايق، قام أعوان الحماية المدنية بامتصاص المياه المتسربة لخمس منازل بحوش الريش (وسط مدينة البليدة) و ستة منازل أخرى بكل من حي بوعرفة و حي الإسكندرية.

و بالجزائر العاصمة، تدخل أعوان الحماية المدنية بامتصاص المياه المترسبة لأربع سكنات بكل من القصبة و الجزائر الوسطى و بئر خادم و القبة، كما سجل بباب الواد انهيار جزئي لسقف منزل دون تسجيل خسائر في الأرواح، يضيف المصدر ذاته.

و نفس الأمر بولاية المدية، أين تم امتصاص المياه المترسبة لثمانية منازل بوسط مدينة المدية، بالإضافة الى تسجيل صعوبة في حركة السير بالطريق الوطني رقم 01.

أما بغليزان، فقد تسربت المياه لعشرة منازل بحد الشمالي، فضلا عن تسجيل انهيار جدار منزل قصديري ببلدية حد الشكالة، يضيف المصدر ذاته.

و بتيبازة، تسربت مياه الأمطار المتهاطلة أيضا إلى بعض المنازل ببلديات شرشال و حجوط و حمر العين و منتصر، في حين سجل ببلدية خميستي سقوط عمود كهربائي على منزل.

و في سياق آخر ذي صلة بالأحوال الجوية، قام أعوان الحماية المدنية خلال الفترة الأخيرة بإسعاف و إنقاذ 20 شخصا اختنقوا لاستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة بالجزائر العاصمة و تيزي وزو و البويرة و باتنة و سعيدة و البليدة و سطيف و وهران و البيض.