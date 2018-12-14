مخبر الشرطة يحذر من تناول مسحوق عصير AMILA !

حذرت مديرية التربية لولاية البيض في تعليمة وجهتها إلى مديري المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار بالولاية من مخاطر تناول التلاميذ لمسحوق عصير "AMILA'' بسبب احتوائه على مادة كحولية.

وأكدت التعليمة التي يحوز "البلاد نت" نسخة منها أن "مسحوق عصير AMILA يحتوي على مركب من مادة تدعى pyrazoles المصنفة صيدلانيا من بين الكحوليات، والذي يستخدم كمؤثر عقلي".

وأشارت التعليمة إلى أن التحاليل المخبرية التي أكدت احتواء مسحوق العصير "AMILA" ، تم إجراءها بالمخبر العلمي للشرطة بشاطوناف بالعاصمة".