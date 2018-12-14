مجمع "كوندور" يشرع في تسويق منتجاته بمصر ودول الشرق الأوسط

وقع المجمع الجزائري "كوندور" على اتفاقيات تجارية مع أربع مؤسسات مصرية يتمكن بمقتضاها من تسويق منتجاته في السوق المصري و كذا في أسواق دول أخرى بالشرق الأوسط.

وتتعلق الاتفاقيتان الموقعتان مع مؤسستي "راجاميك" و"فريش" بتسويق المنتجات الكهرومنزلية لكوندور في السوق المصري "غسالات وثلاجات".

أما الاتفاقيتين الموقعتين مع "سبيد تاك" و"ب.د.سي" تتعلقان بتسويق الهواتف المحمولة لكوندور في مصر و في دول أخرى من الشرق الأوسط.

و قد جرت مراسم التوقيع على هامش فعاليات الطبعة الأولى للمعرض التجاري الإفريقي الذي ينظم من 11 الى غاية 17 ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتم التوقيع على الاتفاقيات من طرف الرئيس المدير العام لمجمع "كوندور"، عبد المالك بن حمادي و ممثلي المؤسسات المصرية "راجاميك"، "فريش"، "سبيد تاك" و"ب.د.سي"، بحضور وزير التجارة، سعيد جلاب و سفير الجزائر بمصر، نذير العرباوي.

وصرح الرئيس المدير العام لمجمع "كوندور" عقب التوقيع أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار سعي المجمع الجزائري للاستحواذ على الأقل 10% من إجمالي حصص السوق المصري و ذلك آفاق 2022.