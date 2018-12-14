يوبخه الكونغرس بشأن ابن سلمان : هل يتراجع ترامب عن تأييد السعودية ؟

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس، تأييدا لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن، وحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في تطور يعتبر بمثابة توبيخ تاريخي نادر للرئيس دونالد ترامب، بحسب رويترز.

وبعد هذا الإقرار والتوبيخ، يجد ترامب نفسه في وضع محرج، في مواجهات تزداد يوما بعد آخر، من طرف الكونغرس ومعارضيه وحتى رجال الإعلام والسياسيين الأمريكيين، وهو ما يضع العديد من التساؤلات، هل يستمر ترامب في سياسة دعم السعودية أم يتراجع بعد توسع دائرة الضغوط عليه؟

وفي خطوة تاريخية صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن.

ويعتبر التصويت رمزيا إلى حد بعيد لأن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا إلا بعد أن يقره مجلس النواب الذي حالت قياداته الجمهورية دون إقرار أي تشريع يهدف إلى توبيخ السعودية.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.

وبعد التصويت على مشروع القانون الخاص باليمن مباشرة تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص مسؤول عن مقتله.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقيما بالولايات المتحدة وكاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول. ويضع تصويت مجلس الشيوخ بالإجماع ضغطا على قيادات مجلس النواب حتى يجروا التصويت على مشروع قانون خاشقجي هذا الشهر قبل انتهاء دورة الكونجرس لهذا العام.

وكان ترامب قال إنه يريد من واشنطن الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد وتعهد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون صلاحيات الحرب.