اعتقال شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر

نقلت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، صباح اليوم الجمعة، 14 ديسمبر، أنه جرى اعتقال شقيق منفد هجوم ستراسبورغ، (سامي شيكات) البالغ 34 سنة بالجزائر بناء على مذكرة توقيف دولية.

وبحسب الصحيفة فإن شقيق شريف شيكات منفذ هجوم ستراسبورغ، كان قد غادر فرنسا نحو الجزائر قبل الهجوم.

وبحسب ذات الصحيفة فإن اسم "سامي شيكات" يرد في "قائمة أس" وهي القائمة التي تعدها مصالح الأمن الفرنسية و تحتوي على أسماء أشخاص يفترض أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي الفرنسي.

وأضافت ذات الصحيفة أن المحققون يريدون معرفة ما إذا كان "سامي شيكات" كان على علم بالهجوم الذي نفذه شقيقه "شريف شيكات".

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الفرنسية قتلت منفذ هجوم ستراسبورغ يوم أمس الخميس 13 ديسمبر خلال عملية أمنية في إحدى ضواحي المدينة.

وكان المشتبه به شريف شيكات هاربا منذ الهجوم الذي وقع الثلاثاء.

وقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي استهدف سوق خاص بأعياء الميلاد، وأصيب عدد آخر بجروح.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية أن شيكات عثر عليه مختبئا في مخزن بمنطقة مينو، وأن الشرطة أطلقت عليه النار فأردته قتيلا.