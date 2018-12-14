الدالية :المرأة تتواجد بـ "قوة" في السلطة التنفيذية المركزية بفضل الإرادة السياسية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية أن المرأة الجزائرية استطاعت أن تتواجد بـ"قوة" في السلطة التنفيذية المركزية والمحلية بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضحت الدالية في كلمة لها خلال الورشة الجهوية القانونية لترقية دور المرأة حول موضوع،أمس، أن " تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة : تبادل الممارسات الجيدة" أن المرأة الجزائرية "استطاعت بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن تتواجد بقوة في السلطة التنفيذية المركزية والمحلية".

وأضافت الدالية أن المنظومة القانونية أعطت أيضا امتيازا لتواجد المرأة في المؤسسات و الإدارات العمومية و كذا على المستوى الاقتصادي، الى جانب مشاركتها الفعالة على كافة الأصعدة وذلك في إطار احترام حقوق والواجبات وتكامل الأدوار.

وفي هذا السياق، ذكرت الدالية أن الجزائر باشرت منذ الاستقلال في الاستثمار في العامل البشري، لاسيما في تهيئة العنصر النسوي بهدف تعزيز مكانتها وترقيتها مع التركيز على مجال تكافؤ الفرص، خاصة في مجال التعليم، الذي يعتبر من "أولويات السياسات الوطنية المُنتهجة" .

وأضافت الوزيرة أنه حرصا على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة ، تواصل الدولة جهودها الرامية الى إشراكها في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن و مستقر قوامه الشراكة القائمة على الكفاءة و الجدارة والاستحقاق".