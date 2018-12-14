أردوغان: "أعرف من هو قاتل جمال خاشقجي"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن " قاتل خاشقجي معروف بالنسبة له والتسجيلات التي استمع إليها كشفت أشخاص مقربون من ابن سلمان".

وكشف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، اليوم الجمعة، أن "أمريكا وجهاز استخباراتها أمدت تركيا بكل المعلومات التي يملكونها حول مقتل خاشقجي".

وأشار الرئيس التركي الى أنه "مستعد لتقديم المعلومات التي يملكها حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي لكل من يطلبها".

وأضاف في ذات السياق أنه "تابعنا ما جرى بالأمس عن قضية خاشقجي في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور.

وتأسف أردوغان من " بعض الأوساط والدول في العالم الإسلامي التي لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل، بقضية خاشقجي".