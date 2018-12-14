فتح تحقيق جنائي في كلفة حفل تنصيب ترامب

فتح الادعاء العام الفيدرالى الأمريكى تحقيقا جنائيا حول ما أنفقه، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد.

وذكرت صحيفة "The Wall Street" الأمريكية أن الادعاء العام في منهاتن يقوم بالتحقيق في ما إذا كانت لجنة تنصيب ترامب أنفقت جزءا من التبرعات التي تقدر بـ 107 ملايين دولار على احتياجات غير ضرورية.

كذلك أوضحت شبكة "سي إن بي سي" أن السلطات اعتزمت التحقيق في ذلك منذ أن عثر الادعاء العام في أبريل العام الماضي على مستندات لدى محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي حُكم عليه بالسجن 3 أعوام بتهمة الكذب على الكونغرس بشأن مشروع عقار لترامب في موسكو تمثل في بناء ناطحة سحاب.

وأشارت الشبكة إلى أن التحقيق سيشمل كذلك التساؤل حول استغلال بعض الممولين الكبار للجنة صرف هذه الأموال بغرض التأثير داخل إدارة الرئيس ترامب، بالإضافة إلى التنازلات السياسية، والحصول على مناصب رسمية في الإدارة الأمريكية.