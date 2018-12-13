هذه رزنامة الامتحانات الرسمية لجميع المراحل



أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، مساء اليوم الخميس ، عن رزنامة إجراء الامتحانات الرسمية لجميع المراحل التعليمية ، للسنة الدراسية الجارية 2019/2018.

وحسب ما جاء في منشور للوزيرة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ، سيتم إجراء امتحانات شهادة نهاية التعليم الابتدائية في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية يوم الأربعاء 29 ماي 2019 من الساعة التاسعة صباحا 09:00 إلى الساعة الرابعة والنصف مساء 16:30.

أما اختبارات شهادة نهاية المتوسط فستجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من الأحد 09 جوان 2019 إلى غاية الثلاثاء 11 جوان 2019 ، وذلك بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا 08:30 إلى غاية الرابعة والنصف مساء 16:30 طيلة أيام الامتحان.

في حين تجرى امتحانات البكالوريا بداية من يوم الأحد 16 جوان 2019 إلى غاية يوم الخميس 20 جوان 2019 ، حسب الرزنامة الزمنية المحددة لكل شعبة.