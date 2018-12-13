5 من أجمل وأروع الشلالات في الجزائر...تعرف عليها بالصور والفيديوهات

تعتبر الجزائر من أجمل البلدان من حيث تنوع مناظرها الطبيعية، إذ استجمعت كل ما قد يرغب فيه السياح سواء من داخل البلاد أو من الأجانب. إذ تتمتع الجزائر بكافة العناصر التي تؤهلها لتصبح بلدا سياحيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة، إذ تتوفر على البحر و الجبال و الصحراء و تنوع النباتات، و المدن المتصفة و بقدر لا بأس به من المرافق العامة و البنى التحتية، ما يضمن للجميع متعة إمضاء أوقات سعيدة للفرد و الأصدقاء و حتى العائلات .



الشلالات عبارة عن سقوط مياه الأنهار من مكان مرتفع على صخور صلبة

و تتمتع بلادنا بالعديد منها ، تعرف عليها بهذه الباقة من الصور والفيديوهات



شلالات تيفريت :

بعد غياب استمرّ أكثر من عقدين من الزمن انبثقت منابع المياه من جديد في منطقة تيفريت الجزائرية، وسمح ذلك بانبعاث شلالاتها الرائعة من على علو مائة متر وخلق منظر طبيعي يتراقص في جمال وخيلاء على طول مناظر سهبية تطلّ على واحة مختبئة وسط التلال تسر الناظرين.

على مبعدة 30 كيلومترا عن محافظة سعيدة (400 كلم غرب الجزائر)، يستطيع الزائر لمنطقة تيفريت الساحرة، الاستمتاع بمناظر خلابة تمنحها هذه الشلالات في رونق أخاذ







شلالات سيدي واضح :

تقع شلالات سيدي واضح تيارت الواقعة ببلدية ملاكوا التي تتمتع بطبيعتها الخلابة حيث تعد هذه المنطقة من أكثر الاماكن إستقطابا لسكان تيارت بغيت الاستجمام والترفيه

وللمنطقة اسرار غريبة تحت جمالها فهي من اخطر الاماكن ولازال لحد الان لم يعرف السباحون عمق هذه الشلالات.







شلال كفريدة :

هو شلال يتواجد على مقربة من ولاية سطيف (الطريق الوطني رقم 9) بالقرب من قرية آيت إدريس في بلدية تسكريوت، تبعد عن مدينة بجاية ب 40 دقيقة فقط ولايبعد إلا ب10 كم عن بلدية سوق الإثنين في منطقة القبائل الصغرى في الجزائر، ويعتبر شلال كفريدة أطول شلالات الجزائر بسبب ارتفاعها الشاهق والذي يبلغ 50 م والتي تتساقط على شبه بحيرة مغلقة دائرية قطرها حوالي 20 م من طرف الجبل الذي يزين بغطاء نباتي جد متنوع من غابات الصنوبر وأشجار الزيتون منحها سحر خاص وجمال طبيعي، زاده رونقا ذلك التزاوج بين الخضرة ومياه الشلال.

تفاصيل أكثر من هنا:



شلال لوريط :

شلال الأوريت أو شلال لوريط هو اعلي شلال في الجزائر . يقع على بعد سبعة كيلومترات من مدينة تلمسان ، بالقرب من الطريق الوطني في الجزائر في منطقة جبلية تغطيها أشجار الصنوبرويبلغ طول الشلال كلي 350متر و120متر سقوط مستقيم .وكان شلال الأوريت يتكون منسبع طبقات طبيعية مكونة واد الأوريت وبقي 40 سنة جافا بعد أن تم بناء سد مفروش قبل عودته للظهور في 2009.ويعتبر شلال الأوريت تابع للحديقة الوطنية تلمسان شيد فوق هذا الشلال جسر من الصلب للسكك الحديدية من قبل الفرنسي المشهور غوستاف إيفيل صانع برج إيفيل وذلك في القرن 19 وسمي بلقبه إيفيل .

كاد يصبح هذا المنبع العذب لمنطقة جافة بعد تحويل مساره نحو سد مفروش والذي أدى إلى جفاف الشلال مدة 40 سنة ولكن السلطات المحلية وعت من خطر ذلك مما أدى إعادة الحياة الطبيعية لهذا الموقع المشهور .



شلالات واد البارد:

إلى الجنوب من سفوح جبال بابور الأشم و في أقصى نقطة من الطريق المؤدية إلى المنحدرات الجنوبية منه و حين يكون السائح قادماً من مدينة سطيف مارا بكل من مدينة أوريسيا ، عموشة ، تيزي نبشار ثم واد البارد ، وعلى مسافة 50 كيلومترا من مدينة سطيف، و 16 كلم من مدينة تيزي نبشار نصل إلى شلالات واد البارد، الواقعة بإقليم بلدية واد البارد البلدية التي سميت بهذا الاسم نسبة للوادي الذي يمر عبرها و الذي ينبع من أعالي جبال بابور.







المصادر:

ar.wikipedia.org/wiki/شلال_كفريدة

ar.wikipedia.org/شلال

elaph.com

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