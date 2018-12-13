إل جي تكشف عن أحدث أجهزتها للكمبيوتر المحمول GRAM

مصمم خصيصًا لتحقيق تجارب استخدام رائعة، من خلال تشكيلة تتضمّن جهاز الكمبيوتر المحمول عالي الدقة مقاس 17 بوصة مع قابلية حمل غير مسبوقة، و الجهاز ذي الحلول المبتكرة 2 في 1 مقاس 14 بوصة



سوف تقوم إل جي إلكترونيكس بالكشف عن أحدث الإدخالات في خط الكمبيوتر المحمول GRAM فائق الخفّة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 (CES® 2019 )- وهما كمبيوتر إل جي 17 GRAM الجديد (طراز 990 Z 17) و كمبيوتر إل جي GRAM 14 بوصة 2 في 1 (طراز T99014 )، الفائزان بجوائز الابتكار خلال فعاليات الدورة 2019 من هذا المعرض.

وبفضل ما تمّت إضافته من إمكانات المعالجة وقابلية الاستخدام الشاملة، يبقى جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM متوافقا مع خطّ إل جي GRAM الناجح، من خلال ما يحققه من توازن بين التكنولوجيا والميزات التي يطالب بها المستخدمون بفضل حجم يوفّر قابلية حمل كان يُعتقد في الماضي أنّه من المستحيل على جهاز كمبيوتر محمول أن يبلغها. أما الطراز مقاس 14 بوصة فهو كمبيوتر محمول "قابل للتحويل" 2 في 1 إذ يمكن طيه بسهولة للتحول من كمبيوتر محمول إلى جهاز لوحي ثمّ إعادته مرّة ثانية إلى شكله الأوّل، مما يمنح المستخدمين مرونة لا نظير لها لحلول حوسبة متعددة الاستخدامات أثناء التنقل.

جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM



لئن كانت العديد من المنتجات المنافسة تجبر المستهلكين على الاختيار بين قابلية الحمل والأداء، فإن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM لا يضحّي بأيّ واحدة منهما، بل ويحقّق نجاحا من الناحيتين. وقد حظي هذا الجهاز بجائزة الابتكار خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019، وذلك بفضل ما يتميّز به من سرعة وقوة وشاشة عرض مقاس 17 بوصة عالية الدقة، كلّ ذلك هيكل مضغوط من فئة 15.6 بوصة.

وقد تم تجهيز جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM بوصة بشاشة عرض فائقة الوضوح Full HD قياسية ذات نظام رباعي واسع للرسومات الممتدة(WQXGA) تحتوي على بيكسلات مضاعفة (2560 x 1600)، مما يوفّر صورا مفصلة للغاية مع إعادة إنتاج ألوان دقيقة بشكل لا يصدق. وتقدّم طريقة العرض 16:10 مساحة شاشة أكبر من الشكل المعتاد 16:9، مما يجعلها مثالية لتحرير الصور والفيديو، وعرض مستندات متعددة في نفس الوقت ومجموعة من التطبيقات الأخرى. ويعد الطراز الجديد خيارًا رائعًا للمنتجين الهواة في مجال وسائل الإعلام والمحترفين الذين يحتاجون إلى كمبيوتر محمول كبير الحجم يحتوي على شاشة كبيرة قادرة على توفير أداء قويّ.



وحيث إن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة قياس 17 بوصة يتجاوز وزنها الكيلوغرامين، فإن وزن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM لا يزيد عن 1،340 غرام ممّا يؤهّله للحصول على لقب أخفّ جهاز كمبيوتر محمول مقاس 17 بوصة في السوق. وتجعل خفّة الوزن من السهل على المستخدمين الاستمتاع بتجربة الشاشة الكبيرة أينما ذهبوا. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الطراز الجديد ببطارية 72W عالية الفعالية التي تسمح بتشغيل ما يصل إلى 19.5 ساعة بواسطة شحنة واحدة[1]مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إنجاز المزيد من المهام دون التفكير في البحث عن مقبس كهرباء. ورغم كونه نحيلا وأنيقا، فإن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM قويّ أيضًا، ويتوافق مع معايير القوة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810G الصارمة التي تغطي سبعة عوامل مرونة تشمل الصدمات والغبار ودرجات الحرارة العالية.

وعلى عكس ما قد يوحي به حجمه، فإن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM بوصة هو عبارة عن محطة عمل متنقلة قوية. وذلك بفضل أحدث معالج من الجيل 8 إنتل كور® وذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة DDR4، ويعمل الكمبيوتر المحمول بكفاءة وسلاسة، حتى عند تشغيل معظم الملفات والتطبيقات التي تعتمد على الموارد. ويُقدّم هذا الكمبيوتر المحمول مع وسيط التخزين ذي الحالة الثابتة (SSD) بسعة تصل إلى 256 جيجابايت و فتحة إضافية لمحرك أقراص SSD إضافي، مما يتيح مضاعفة مساحة التخزين في الجهاز.

سوف تقوم إل جي إلكترونيكس بالكشف عن أحدث الإدخالات في خط الكمبيوتر المحمول GRAM فائق الخفّة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 (CES® 2019 )- وهما كمبيوتر إل جي 17 GRAM الجديد (طراز 990 Z 17) و كمبيوتر إل جي GRAM 14 بوصة 2 في 1 (طراز T99014 )، الفائزان بجوائز الابتكار خلال فعاليات الدورة 2019 من هذا المعرض.

وبفضل ما تمّت إضافته من إمكانات المعالجة وقابلية الاستخدام الشاملة، يبقى جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM متوافقا مع خطّ إل جي GRAM الناجح، من خلال ما يحققه من توازن بين التكنولوجيا والميزات التي يطالب بها المستخدمون بفضل حجم يوفّر قابلية حمل كان يُعتقد في الماضي أنّه من المستحيل على جهاز كمبيوتر محمول أن يبلغها. أما الطراز مقاس 14 بوصة فهو كمبيوتر محمول "قابل للتحويل" 2 في 1 إذ يمكن طيه بسهولة للتحول من كمبيوتر محمول إلى جهاز لوحي ثمّ إعادته مرّة ثانية إلى شكله الأوّل، مما يمنح المستخدمين مرونة لا نظير لها لحلول حوسبة متعددة الاستخدامات أثناء التنقل.

جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM



لئن كانت العديد من المنتجات المنافسة تجبر المستهلكين على الاختيار بين قابلية الحمل والأداء، فإن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM لا يضحّي بأيّ واحدة منهما، بل ويحقّق نجاحا من الناحيتين. وقد حظي هذا الجهاز بجائزة الابتكار خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019، وذلك بفضل ما يتميّز به من سرعة وقوة وشاشة عرض مقاس 17 بوصة عالية الدقة، كلّ ذلك هيكل مضغوط من فئة 15.6 بوصة.

وقد تم تجهيز جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM بوصة بشاشة عرض فائقة الوضوح Full HD قياسية ذات نظام رباعي واسع للرسومات الممتدة(WQXGA) تحتوي على بيكسلات مضاعفة (2560 x 1600)، مما يوفّر صورا مفصلة للغاية مع إعادة إنتاج ألوان دقيقة بشكل لا يصدق. وتقدّم طريقة العرض 16:10 مساحة شاشة أكبر من الشكل المعتاد 16:9، مما يجعلها مثالية لتحرير الصور والفيديو، وعرض مستندات متعددة في نفس الوقت ومجموعة من التطبيقات الأخرى. ويعد الطراز الجديد خيارًا رائعًا للمنتجين الهواة في مجال وسائل الإعلام والمحترفين الذين يحتاجون إلى كمبيوتر محمول كبير الحجم يحتوي على شاشة كبيرة قادرة على توفير أداء قويّ.

وحيث إن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة قياس 17 بوصة يتجاوز وزنها الكيلوغرامين، فإن وزن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM لا يزيد عن 1،340 غرام ممّا يؤهّله للحصول على لقب أخفّ جهاز كمبيوتر محمول مقاس 17 بوصة في السوق. وتجعل خفّة الوزن من السهل على المستخدمين الاستمتاع بتجربة الشاشة الكبيرة أينما ذهبوا. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الطراز الجديد ببطارية 72W عالية الفعالية التي تسمح بتشغيل ما يصل إلى 19.5 ساعة بواسطة شحنة واحدة[1]مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إنجاز المزيد من المهام دون التفكير في البحث عن مقبس كهرباء. ورغم كونه نحيلا وأنيقا، فإن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM قويّ أيضًا، ويتوافق مع معايير القوة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810G الصارمة التي تغطي سبعة عوامل مرونة تشمل الصدمات والغبار ودرجات الحرارة العالية.

وعلى عكس ما قد يوحي به حجمه، فإن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM بوصة هو عبارة عن محطة عمل متنقلة قوية. وذلك بفضل أحدث معالج من الجيل 8 إنتل كور® وذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة DDR4، ويعمل الكمبيوتر المحمول بكفاءة وسلاسة، حتى عند تشغيل معظم الملفات والتطبيقات التي تعتمد على الموارد. ويُقدّم هذا الكمبيوتر المحمول مع وسيط التخزين ذي الحالة الثابتة (SSD) بسعة تصل إلى 256 جيجابايت و فتحة إضافية لمحرك أقراص SSD إضافي، مما يتيح مضاعفة مساحة التخزين في الجهاز.

ويتضمن جهاز كمبيوتر إل جي 17 GRAM مجموعة متنوعة من الميزات التي تجلب المزيد من الراحة لحياة المستخدمين. فمن خلال تضمين منفذ الصاعقة ThunderboltTM 3 يمكن للمستخدمين شحن الأجهزة ونقل الملفات وعرض المحتوى عبر منفذ واحد.[1] ويحتوي على سرعات نقل تصل إلى 40 جيغابت في الثانية، وهو بذلك أسرع بـ8 مرات من توصيل USB 3.0 التقليدي. وفي الوقت نفسه، تضمن لوحة اللمس Precision Glass في جهاز الكمبيوتر المحمول التحكم المستجيب كما تقدم ميزة التعرف باللمس من خلال أربع نقاط. وتسمح لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية مع إمكانية ضبط السطوع، باستخدام الكمبيوتر المحمول في البيئات الخافتة.

وللحصول على صوت محيطي غامر أثناء التنقل، تحاكي سماعات الرأس DTS X بشكل فعلي مجموعة القنوات 11.1 الموجودة في دور السينما. كما يتيح قارئ بصمات الأصابع الدقيق للمستخدمين، من خلال تعزيزه للأمن وتوفيره الوقت، إمكانية التشغيل والتسجيل في الآن نفسه.

كمبيوتر إل جي GRAM 14 بوصة 2 في 1



من بين الإضافات الجديدة لتشكيلة 2019، حاز جهاز كمبيوتر إل جي GRAM 14 بوصة 2 في 1الجديد على جائزة الابتكار خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 . ويمكن طي هذا الكمبيوتر المحمول المبتكر بسهولة ليتحوّل من كمبيوتر محمول إلى جهاز لوحي ثمّ إعادته مرّة ثانية إلى شكله الأوّل. ومن خلال ما يقدّمه للمستخدمين من مرونة لا تضاهى، فمن المؤكد أنّ جهاز كمبيوتر إل جي GRAM 14 بوصة 2 في 1 سوف يلبّي تطلعات أولئك الذين يبحثون عن حل متعدد الاستخدامات في مجال الحوسبة.

ويتميز الطراز القابل للتحويل بعامل تصميم مميز مع شاشة لمس كبيرة بقياس 14 بوصة للحفاظ على الوزن الخفيف. ويُدمج هذا الجهاز ببراعة مفاصل تبلغ زاويتها 360 درجة وذلك لتحقيق أقصى قدر من إمكانات الاستخدام والإبداع. وبفضل هيكله المفصلي الفريد 2 في 1، يعمل كجهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي، مما يسمح للمستخدمين باختيار النمط الذي يفضلونه لأنشطتهم المفضلة مثل تصفح الويب، ومشاهدة مقاطع الفيديو، وإنشاء المحتويات وعرضها. لكن هذا التنوع لا يعني أنّ جهاز كمبيوتر إل جي GRAM 14 بوصة 2 في 1 حسّاس للغاية. بل على العكس من ذلك، فهذا الجهاز يفي أيضًا بمعيار MIL-STD-810G العسكري الأمريكي بفضل متانته.

ويُعرض الكمبيوتر المحمول القابل للتحويل مع قلم Wacom AES 2.0 مزوّد ب 4096 مستوى للضغط وكشف الميل، مما يتيح تجربة رسم طبيعية ودقيقة. كما يتميّز جهاز كمبيوتر إل جي GRAM 14 بوصة 2 في 1 بزجاج كورنينج® غوريلا® 5 وهو معروف بمقاومته لقطرات الماء والخدوش أو الصدمات للمساعدة في حماية عملة العرض الرائعة التي يوفّرها. والأكثر من ذلك، فإنّ جهاز كمبيوتر إل جي GRAM 14 بوصة 2 في 1 القابل للتحويل يعمل على استخدام تقنية العرض المتميز IPS من إل جي التي تضمن جودة صور رائعة من أي زاوية عرض. وهو مدعوم في ذلك ببطارية كبيرة 72 واط، كما يمكن لهذا الجهاز العمل لمدة تصل إلى 21 ساعة بين الشحنات.

وصرّح جانغ إيك هوان، رئيس قسم الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات بشركة إل جي: "لقد تطورت سلسلة منتجات إل جي GRAM وفقًا لما طالب به المستهلكون - أجهزة كمبيوتر محمولة فائقة الخفة تجمع بين الأداء وإمكانية الحمل المثالية". وأضاف: "مع العروض الجميلة والتصميم الجذاب والطاقة الكافية للإنتاجية والأداء، تقدم طرازات إل جي GRAM 2019 الملاءمة على مستوى الاستعمال على نطاق جديد تمامًا، مما يضيف قيمة غير مسبوقة لتجربة الكمبيوتر المحمول".

وسوف يستمتع زوار جناح إل جي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 بمزايا جديدة من طرازات إل جي GRAM.





المُواصفات: