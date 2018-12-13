مصر تدعو الجزائر للإنظمام الى إتفاقية " أغادير"

ناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بضرورة السعي لانضمام الجزائر إلى اتفاقية أغادير مع "الأردن وتونس والمغرب"؛ لتحقيق التكامل الصناعي، وتبادل المكونات، ومدخلات الإنتاج؛ لتنمية الصادرات سويًا إلى أسواق دول أخرى.

وقال خلال منتدى الأعمال المصرى الجزائرى، اليوم، إن هذا الوفد وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات الجزائرية، هو ترجمة حقيقية للتعاون الثنائي، لتتماشى العلاقات الاقتصادية مع العلاقات السياسية المتنامية، والتعاون الإقليمي المتميز فى إطار اتحادات الغرف العربية والافريقية والمتوسطية.

و اتفاقية أغادير، هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى اقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية،

تضم الاتفاقية كُلاً مِن مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان، وَتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %.