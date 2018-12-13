ارتفاع حالات البوحمرون بالمدية

استقبل اليوم مستشفى محمد بوضياف بالمدية ولثالث مرة في أقل من أسبوع، حالتين إضافيتين للإصابة بداء البوحمرون، إحداهما قادمة من حي عين العرائس بأعالي عاصمة الولاية لشخص يبلغ من العمر 37 سنة، والثانية لآخر عمره 34 سنة من بلدية ذراع السمار المجاورة، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بداء البوحمرون إلى تسعة إصابات في أقل من أسبوع.

وأمام تصاعد عدد الحالات التي تستقبلها مصلحة الأوبئة في الآونة الأخيرة على مستوى ذات المستشفى يبقى السؤال مطروحا حول مصدر هذه الإصابات، وهل تبقى مجرد حالات منعزلة أم هي في الطريق لأن تتحول إلى وضع وبائي، لازالت معالمه باهتة ؟ وهو ما يبرره القلق الآخذ في التصاعد في الوسط الصحي المحلي.