امتحانات قانون المرور الكترونية بعد 6 أشهر

سيتم الانطلاق في تطبيق نظام جديد خاص بإجراء امتحانات قانون المرور من أجل الحصول على رخصة السياقة عن طريق استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في غضون ستة أشهر، حسبما أفاد به اليوم الخميس بتيارت المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة والأمن عبر الطرق.

وأوضح إسماعيل بن عائشة في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي نظمته مديرية النقل للولاية لفائدة مستغلي مدارس تعليم السياقة أنه سيتم تطبيق نظام جديد لإجراء امتحانات قانون المرور من أجل الحصول على رخصة السياقة عن طريق استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في غضون 6 أشهر وذلك من خلال تطبيقة "التصحيح الذاتي" التي لها القدرة على تقييم الممتحن آليا.

وأبرز بأنه سيتم الانطلاق في تطبيق هذا النظام من خلال "فتح مراكز امتحان وتكوين بالتعاون مع المراكز الوطنية للتكوين المهني عن بعد المتواجدة عبر الوطن حيث يتم استغلال هذه المراكز والوسائل البيداغوجية التي تتوفر عليها من أجل التكوين وإجراء امتحانات رخص السياقة باستعمال التطبيقة المذكورة التي تمنح مصداقية أكبر للامتحانات الخاصة برخصة السياقة".

وتطرق ذات المسؤول إلى دفتر الشروط الجديد الخاص بإنشاء مدارس السياقة "والذي سيطبق ابتداء من سنة 2019 حيث يعيد تأطير وتنظيم مهنة مستغلي مدارس تعليم السياقة من خلال رفع المستوى التعليمي للممرن إلى الثالثة جامعي زائد 3 سنوات خبرة أو 7سنوات خبرة بالنسبة للذين لم يثبتوا السنة الثالثة جامعي" مشيرا إلى أن "إعداد دفتر الشروط المذكور شاركت في صياغته كل الأطراف بما فيها الفاعلين في مجال تعليم السياقة".