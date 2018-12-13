رئيس الفيفا: هذا هو جديد مونديال قطر 2022؟

أكد رئيس اتحاد كرة الدولي جياني إنفانتينو، بأن هيئته ستدرس قرار رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، إلى 48 منتخبا.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالدوحة، بأنه سيجتمع بالمسؤولين القطريين لدراسة الفكرة، وعلق في هذا الجانب "سنجتمع بالمسؤولين القطريين لدراسة فكرة رفع عدد المنتخبات الوطنية المشاركة في مونديال قطر إلى 48، والقرار سيتم اتخاذه في مارس المقبل".

ويتوقع رئيس أكبر هيئة كروية في العالم، السويسري جياني إنفانتينو، نجاح المونديال القطري، واستطرد قائلا "مونديال 2022 سيكون رائعا مهما كان عدد المنتخبات المشاركة".

وأضاف "لن تكون هناك أيام إضافية حتى لو رفعنا عدد المنتخبات الوطنية المشاركة إلى 48".