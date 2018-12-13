نتنياهو يلوّح بشنّ ضربة عسكرية ضد إيران

لوّح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشنّ تحرّك عسكري ضد إيران التي قال إنها تهدف إلى تدمير ما أسماه الدولة اليهودية،من خلال نشر صواريخ يصل مداها إلى كامل الأراضي المحتلة.

وفي مؤتمر نشطه أمام وسائل الإعلام ، قال نتنياهو :"لا استبعد أي عملية ينبغي أن نقوم بها من أجل الدفاع عن أنفسنا، جيشنا هو الجيش الوحيد في العالم الذي يعمل حاليا مباشرة ضد قوات إيرانية، نعمل ذلك في سوريا ونصد تلك القوات".

وأضاف نتنياهو يقول:"الإيرانيون يريدون أن يجلبوا الجيش الإيراني إلى هنا،مسافة 1500 كم من إيران إلى حدودنا، وأن يدخلوا صواريخ يصل مداها إلى 400 وحتى 700 كم وهي تغطي إسرائيل بأكملها، كما هم يريدون أن يدخلوا 80 ألف مقاتل من الميليشيات الشيعية إلى سوريا وهدفها المعلن هو تدميرنا"

قبل أن يتابع:"سياستي تدعو إلى إيقافهم ،نصد الأشياء السيئة وهي لا تزال صغيرة، نواجه إيران مباشرة في سوريا وإن اضطررنا لذلك سنقوم بكل ما يجب القيام به من أجل الدفاع عن أنفسنا"، فيما يبدو إشارة إلى إمكانية القيام بضربات ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

