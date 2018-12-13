نظام جديد لإمتحانات رخصة السياقة خلال 6 أشهر

سيتم تطبيق نظام جديد لإجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة بإستعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال في غضون 6 أشهر.

حسبما أفاد به اليوم الخميس المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة والأمن عبر الطرق من تيارت.

وأوضح اسماعيل بن عائشة أنه ذالك سيتيم من خلال تطبيقة التصحيح الذاتي التي لها القدرة على تقييم الممتحن آليا.

وأبرز بأنه سيتم الإنطلاق في تطبيق هذا النظام من خلال فتح مراكز امتحان وتكوين بالتعاون مع المراكز الوطنية للتكوين المهني عن بعد.

حيث يتم إستغلال هذه المراكز والوسائل البيداغوجية التي تتوفر عليها من أجل التكوين وإجراء امتحانات رخص السياقة.

باستعمال التطبيقة المذكورة التي تمنح مصداقية أكبر للامتحانات الخاصة برخصة السياقة”.