الجزائر قد لا تصدر الغاز بعد ثلاث سنوات

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني اليوم الخميس بالجزائر على ضرورة إيجاد حلول أخرى لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الغاز وتفادي بلوغ مرحلة لن يكون بمقدور البلاد تصدير هذه المادة الحيوية وبالتالي فقدان مداخيل من العملة الصعبة.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح للأسئلة الشفوية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، قال الوزير أن الإنتاج الوطني الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ 130 مليار متر مكعب (م3) ويتم توجيه 50 مليار م3 للاستهلاك الوطني في حين أن 50 مليار م 3 توجه للتصدير و 30 مليار م 3 تضخ في الآبار لتحافظ على نشاطها مضيفا انه "في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات لا يمكن أن نصدر شيئا (الغاز) إن لم نسارع في إيجاد حلول أخرى لتلبية الطلب".

كما أوضح أن تغطية الطلب الوطني حاليا من الغاز الطبيعي انتقلت من 32 بالمئة في 2000 إلى 62 بالمئة حاليا فيما يتم تغطية 40 بالمئة بغاز البروبان. أما نسبة التغطية من الكهرباء - يضيف الوزير- بلغت 99 بالمئة مذكرا أن هذه الأخيرة تنتج أيضا بالاعتماد على الغاز.

واستطرد الوزير يقول " إن واصلنا الاستهلاك على نقس الوتيرة في ظل استقرار الإنتاج لن يكون هناك تصدير ولذلك يجب إيجاد حلول أخرى".