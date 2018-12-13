رسميا.. مصر تترشح لاحتضان "كان" 2019

أعلن رئيس اتحاد كرة القدم المصري، هاني أبوريدة، أن بلاده ستتقدم بطلب رسمي لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، بعد أن أبدى المغرب عدم ترشحه، أمس الأربعاء.

وقال هاني أبوريدة للموقع الإماراتي "إرم نيوز"، اليوم الخميس، بأن مصر ستتقدم للحصول على شرف تنظيم العرس الكروي الأفريقي، وعلق في هذا الجانب "لدينا كل الإمكانيات التي تؤهلنا لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، وبالتالي قررنا رسميا التقدم للحصول على حق تنظيم المنافسة، خلال الساعات القليلة القادمة".