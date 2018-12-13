مصنع الإسمنت "سيلاس بسكر" ينطلق في تصدير فائض إنتاجه نحو أسواق غرب إفريقيا

قام مصنع الإسمنت “سيلاس بسكرة”، الذي تشترك فيه كل من الشركة الفرنسية الرائدة في إنتاج مواد البناء “لافارج هولسيم” بنسبة 49 في المائة ومجمع الإخوة “سواكري” بنسبة 51 في المائة بإجراء اول عملية تصدير له امس الأربعاء من ميناء عنابة باتجاه غرب إفريقيا حسب بيان لذات الشركة.

عملية التصدير التي إنطلقت من ميناء عنابة شملت حمولة بوزن 35 الف طن و إستفادت من " الدعم التجاري و اللوجيستي الذي توفره لافارج هولسيم تراندينج "بإعتبارها "تمتلك كثر من 50% من تجارة الكلنكر والإسمنت في حوض البحر المتوسط وغرب إفريقيا" وفق ما جاء في البيان

و تؤكد هذه العملية على الالتزام المتواصل لشركة لافارج هولسيم الجزائربمساهماتهافي تصدير فائض الإنتاج بهدف يتجاوز2 مليون طن في عام 2020.

و للإشارة ويعد مصنع الاسمنت “سيلاس بسكرة” من أحدث مصانع مجمع “لافارج”، حيث تم تزويده بأكبر مصفاة نسيجية في العالم، وبأحدث المعدات التكنولوجية المستعملة في عمليات الإنتاج .