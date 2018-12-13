بونجاح على أبواب الدوري الأنجليزي ؟!

كشفت مصادر بريطانية بأن نادي ليدز يونايتد الناشط في الدرجة الاولى من الدوري الأنجليزي يفكر جديا في التعاقد مع بونجاح

حيث سيرفع نادي ليدز يونايتد عرضه لنادي السد القطري لمحاولة الظفر بالجزائري و هداف العالم بغداد بونجاح و محاولة تعقيد المهمة لنادي مارسيليا

و حسب الصحف القطرية فإن نادي السد القطري قد اقتنع اخيرا بمغاردة نجمها الأول و هدافها الى نادي أوروبي جديد و تجربة أخرى

يذكر أن الجزائري بغداد بونجاح سيصر على الرحيل اذا جاء عرض أوروبي مناسب و هو صرحه اللاعب شخصيا