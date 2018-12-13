قرصنة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية وسرقة بيانات مهمة منه

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن "بيانات شخصية" لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وقال البيان إن "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سُرقت"، و"يمكن أن تستخدم لغير أغراضها"، مشيرا إلى أن البيانات تتضمن "معطيات حساسة".

وكانت الوزارة فتحت منذ 2010 خدمة "أريان" Ariane التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة إلى الخارج بالتسجل على الإنترنت، خصوصاً للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم.