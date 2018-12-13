غوارديولا يُعطي أمل جديد لـ رياض محرز

كشف المدرب الاسباني بيب غواردويلا يوم أمس و بعد التأهل الى الدوري الثاني من دوري الأبطال بأن اللاعبين مستعدين للمواجهة

و أكد المدرب الفيلسوف بأن طريق مانشستر سيتي نحو اللقب دوري الانجليزي و دوري الأبطال سيكون صعب هذا الموسم بسبب التعب

الذي ينتاب اللاعبين و خاصة في الجهة الهجومية , لذلك و حسب المدرب كان التعاقد مع رياض محرز لحل هذه الأزمة و خاصة و أنه يلعب في مراكز عديدة

و قد صرح قائلا : ” التعب و قلة التركيز في هذه الأمسية كان واضحا جد , نحن لم نلعب بكامل قوتنا و لعبنا بدون اغويرو و سليفا و محرز ”