غوارديولا يُعطي أمل جديد لـ رياض محرز
كشف المدرب الاسباني بيب غواردويلا يوم أمس و بعد التأهل الى الدوري الثاني من دوري الأبطال بأن اللاعبين مستعدين للمواجهة
و أكد المدرب الفيلسوف بأن طريق مانشستر سيتي نحو اللقب دوري الانجليزي و دوري الأبطال سيكون صعب هذا الموسم بسبب التعب
الذي ينتاب اللاعبين و خاصة في الجهة الهجومية , لذلك و حسب المدرب كان التعاقد مع رياض محرز لحل هذه الأزمة و خاصة و أنه يلعب في مراكز عديدة
و قد صرح قائلا : ” التعب و قلة التركيز في هذه الأمسية كان واضحا جد , نحن لم نلعب بكامل قوتنا و لعبنا بدون اغويرو و سليفا و محرز ”
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