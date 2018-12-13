نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية على الولايات الوسطى و الغربية

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من سقوط أمطار رعدية مرتقبة على اليوم الخميس، على الولايات الوسطى والغربية.

وحسب ذات المصدر فإن الولايات المعنية بهذه النشرية هي : سيدي بلعباس، عين تيموشنت،وهران، تلمسان، مستغانم، تيبازة، الجزائر ، المدية، بومرداس، البويرة ،تيزي وزو، تيسمسيلت، عين الدفلى،والبليدة".

وحسب ذات المصدر فإن صلاحية هذه النشرية تمتد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية فجر يوم غد الجمعة.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد ترقبت منذ أيام، تغييرا في حالة الطقس بداية من اليوم الخميس، على المناطق الغربية والوسطى.، حيث ستشهد هذه المناطق تساقط أمطار معتبرة وثلوج

الى ذلك ستستمر الأمطار بالتساقط في المناطق الوسطى والشرقية، على ان تكون بكميات معتبرة على السواحل .

وستتراوح درجات الحرارة، ما بين 17 إلى 18 درجة في السواحل، و10 إلى 14 بالمناطق الداخلية.على ان تتحسن الأجواء تدريجياـ ابتداء من ليلة الجمعة إلى السبت.