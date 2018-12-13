تأجيل عدة رحلات بحرية بسبب الاضطرابات الجوية

أجلت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، عدة رحلات كانت مبرمجة، اليوم الخميس، نحو عدة وجهات.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن سبب التأجيل راجع إلى سوء الأحوال الجوية، التي ستشهدها بعض المناطق في الجزائر.

وذكرت المؤسسة،أن الرحلات المعنية هي انطلاق باخرة “طارق بن زياد” من الجزائر نحو مارسيليا.

وكانت مبرمجة من الساعة 12 سا،حيث تم تأجيلها إلى يوم السبت في نفس التوقيت.

كما أجلت أيضا انطلاق باخرة “الجزاير 2” من مدينة وهران نحو مدينة أليكانت بإسبانيا.

والمبرمجة على الساعة 19 سا، حيث تم تأجيلها إلى يوم الأحد 16 ديسمبر على الساعة 19 سا.