ننشر لكم القائمة الكاملة للتغييرات التي أجراها العقيد لهبيري في صفوف رؤساء أمن الولايات

قام المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري بإجراء حركة في صفوف رؤساء أمن الولايات تشمل عمليات تحويل وتعيينات جديدة و إنهاء مهام.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها بأن الحركة المتعلقة برؤساء أمن الولايات، ليست لها الصفة النهائية وأنها تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيا من قبل السلطات العمومية.

وجاءت التغييرات كالتالي:

/ التعيينات الجديدة:

- رئيس امن ولاية بشار

- رئيس امن ولاية باتنة

- رئيس امن ولاية بسكرة

- رئيس امن ولاية البويرة

- رئيس امن ولاية جيجل

- رئيس امن ولاية بومرداس

- ريس امن ولاية سيدي بلعباس

- رئيس امن ولاية قالمة

- رئيس امن ولاية الوادي

- رئيس امن ولاية عين تموشنت

- رئيس امن ولاية وهران

II/ التحويلات

- رئيس امن ولاية الشلف حول الى امن ولاية سعيدة

- رئيس امن ولاية قسنطينة حول الى امن ولاية الشلف

- رئيس أمن ولاية بشار حول إلى أمن ولاية أم البواقي

- رئيس أمن ولاية الميلة حولإلى أمن ولاية بجاية

- رئيس أمن ولاية البويرة حول إلى أمن ولاية عنابة

- رئيس أمن ولاية تمنراستحول إلى أمن ولاية البيض

- رئيس أمن ولاية سكيكدةحول إلى أمن ولاية تمنراست

- رئيس أمن ولاية البيض حول إلى أمن ولاية سكيكدة

- رئيس أمن ولاية جيجل حول إلى أمن ولاية تلمسان

- رئيس أمن ولاية سيدي بلعباسحول إلى أمن ولاية غليزان

- رئيس أمن ولاية قالمة حول إلى أمن ولاية الميلة

- رئيس أمن ولاية بومرداسحول إلى أمن ولاية قسنطينة

/ إنهاء مهام :

رئيس أمن ولاية باتنة

رئيس أمن ولاية بسكرة

رئيس أمن ولاية عنابة

رئيس أمن ولاية الوادي

رئيس أمن ولاية عين تيموشنت