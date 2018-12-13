بلماضي يكشف عن قائمة “الخضر” لمواجهة “قطر”

كشفت صحيفة “لوبيتور” أن الناخب الوطني أرسل قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الخضر المقبل الذي ينطلق يوم 23 ديسمبر على ان ينتهي يوم 30 ديسمير.

وكشفت ذات المصادر، ان الناخب الوطني قام بإرسال القائمة لـ “الفاف” من أجل القيام بتدابير “الفيزا” وغيرها من الأمور الإداربية.

وستحمل القائمة العديد من المفاجآت حسب ما ذكرته الصحيفة، على أن يكون كل من بوداوي و نعيجي لاعبي “بارادو” ضمن القائمة.

كما سيكون رباعي إتحاد العاصمة “مزيان، شيتة، بن خماسة، بن غيث” في القائمة بالإضافة إلى ثنائي شبيبة القبائل “شتي وبن خليفة”.

في نفس السياق، سيكون من الصعب على الأندية الخليجية ترك لاعبيها في هذا التربص كونه لا يندرج ضمن تواريخ الفيفا.

لذلك فإن تواجد “مبولحي، بونجاح، بلعمري” وغيرهم سيكون من الصعب حضورهم التربص حتى وان كانت المواجهة ضد “قطر”.