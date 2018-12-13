رياح قوية تضرب المناطق الساحلية الغربية والوسطى اليوم

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية على المناطق الغربية والشمال غربية اليوم الخميس.ويتعلق الأمر بولايات وهران، تلمسان عين تيموشنت، مستغانم، الشلف وتيبازة.

بالإضافة إلى ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو وبجاية.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية منتصف يوم الغد الجمعة.

أين ستصل سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا طيلة فترة النشرية.