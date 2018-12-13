الأندية المتأهلة في دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات للنسخة الـ 64 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتأهل فريق ليون الفرنسي إلى دور الستة عشر من التشامبيونزليغ.

فيما يلي قائمة الأندية الـ 16 المتأهلة إلى الدور الثاني للتشامبيونزليغ:

المجموعة الأولى:

بورتو (البرتغال) ــ شالكه (ألمانيا)

المجموعة الثانية:

باريس سان جيرمان (فرنسا) ــ ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الثالثة:

برشلونة (إسبانيا) ــ توتنهام هوتسبير (إنجلترا)

المجموعة الرابعة:

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) ــ أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

المجموعة الخامسة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا) ــ أياكس أمستردام (هولندا)

المجموعة السادسة:

مانشستر سيتي (إنجلترا) ــ ليون (فرنسا)

المجموعة السابعة:

ريال مدريد (إسبانيا) ــ روما (إيطاليا)

المجموعة الثامنة:

يوفنتوس (إيطاليا) ــ مانشستر يونايتد (إنجلترا)

وستجرى قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الإثنين المقبل في إمارة موناكو الفرنسية.