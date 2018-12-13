كان 2019: بعد انسحاب المغرب..مصر لا تمانع

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عن استعداد مصر لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 بعد رفض المغرب المفاجئ الترشح لاستضافة البطولة القارية.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء، إن مصر احترمت رغبة المملكة المغربية في التقدم لاستضافة البطولة، موضحا أن خطوة واحدة تفصل مصر عن حسم قرارها وإعلانها الترشح لاستضافة هذه النسخة من البطولة القارية.

وأضاف: "تواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو بدوره سيتواصل مع رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) للوقوف على الأمر ومن ثم استعداد الدولة.. مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث.. استضفنا مؤخرا عددا من الأحداث الرياضية والمؤتمرات، وتمت بنجاح".

وكان وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، قد فاجأ الرأي العام المغربي والإفريقي، بتأكيده أن المملكة لن تترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019، خلفا لدولة الكاميرون، التي سحب منها شرف الاستضافة على خلفية تأخرها في إنجاز أعمال البنى التحتية والملاعب.