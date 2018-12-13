CASNOS تبيــع 4 سنــوات تأمين على «الروترات» للفلاحين والتجار!

قصد تمكينهم من بلوغ سن التقاعد القانوني والاستفادة من المعاش كاملا

آخر أجل لشراء السنوات سيكون إلى غاية 31 ديسمبر

حركة واسعة تشمل 17 مديرا لوكالات ولائية في «كاسنوس»

أجرى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS حركة تغييرات واسعة شملت ترقية مديرين ولائيين إلى رتبة مديرين مركزيين و6 نواب مديرين إلى مديرين ولائيين و17 مديرا تم تحويلهم بين الولايات، كما أعلن الصندوق عن فتح المجال أمام التجار والفلاحين لشراء 4 سنوات من أجل الاستفادة من التقاعد.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS، أجرى حركة واسعة مست جميع مديري الوكالات الموزعة عبر التراب الوطني، أين تم ترقية مدير وكالة ولاية سطيف ومدير وكالة ولاية برج بوعريريج إلى مديرين مركزيين، حيث جاءت هذه الترقية بناءً على النتائج التي حققوها خلال السنوات الأخيرة والخبرة التي يتمتعون بها في المجال.

كما مست الحركة التي أجراها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تحويل 17 مدير وكالة، وإحالة 3 مديرين ممثلين في وهران وغرداية والشلف على التقاعد، كما مست كذلك ترقية داخلية لـ6 نواب مديرين يشغلون مناصب في ولايات المدية ووهران وعين تمشنت وغرداية وغليزان وسطيف وبرج بوعريريج إلى مديري وكالات.

كما كشف ذات المصدر الذي أورد الخير لـ«النهار» عن إطلاق تحفيزات استثنائية لصالح التجار والحرفيين والفلاحين بشراء اشتراكات 4 سنوات للاستفادة من التقاعد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار التسهيلات الممنوحة من قبل «كاسنوس» لزبائنه، مضيفا أن الصندوق دعا جميع المنخرطين التقرب إلى جميع الوكالات الولائية قبل انقضاء الآجال يوم 31 ديسمبر.

وأكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «كاسنوس»، أن كل شخص يقدم اشتراكات يستفيد مباشرة من بطاقة «الشفاء».

وأوضح، عاشق يوسف شوقي، في تصريح سابق لـ«النهار» أن هناك حد أدنى وحد أقصى في نوعية الاشتراكات، مشيرا إلى أن المرأة الحرفية تستطيع تسديد ولو الحد الأدنى الذي يكون أقل من 4 ملايين سنتيم في العام من أجل الاستفادة من منحة التقاعد.

وأضاف المدير العام أن هذه الاشتراكات ستغطي منحة التقاعد التي تصل إلى 15 ألف دينار والأدوية والعمليات الجراحية المستعصية، مشيرا إلى أن كل شخص يسدد اشتراكات أقصاها 64 مليونا في العام يستفيد من منحة جيدة تصل إلى 20 مليون في الشهر.