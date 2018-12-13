FBI يحقّـــــق في مقتـــــل جزائـــــري رميـــــا بالرصــــــاص في أمريكــــــا!

الشاب في العشرينات من العمر وحيد والديه وعثر عليه مرميا بأحد شوارع بروكلين

النائب بلمداح: «احتمال كبير أن عصابة كانت تحاول سرقة أغراضه فقتلته»

قتل شاب جزائري رميا بالرصاص من طرف عصابة مجهولة بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، فيما فتح مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI تحقيقا معمقا لكشف تفاصيل الجريمة.

كشف، نور الدين بلمداح، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المنطقة الرابعة «أمريكا وروسيا وتركيا وأوروبا ماعدا فرنسا» في اتصال بـ«النهار»، أمس، أن الشاب الجزائري المدعو «أكرم» في العشرينيات من العمر، مقيم بصفة رسمية في أمريكا بمنطقة بروكلين، ووحيد والديه أين يقيم رفقة والدته، ومن المرجّح أن يكون يحوز على جواز سفر أمريكي.

وأضاف بلمداح أن الشاب الجزائري تعرض للرمي بالرصاص من طرف عصابة أرادت سرقة أمواله أو أغراضه، خاصة وأن منطقة بروكلين الأمريكية معروفة بعصابات القتل والسرقة والمخدرات.

حيث تم العثور عليه ملقى على حافة الطريق بعد إصابته بثلاث عيارات نارية على مستوى الصدر وكان لا يزال حيا، حيث تلقى الإسعافات الأولية من طرف رجال الإسعاف، إلا أنه توفي قبل وصوله إلى الاستعجالات الطبية متأثرا بجراحه.

وأشار النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المنطقة الرابعة، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة.