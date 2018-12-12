امتيازات جديدة للتأمين في ”الكاصنوص”

أجرى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، حركة تحويلات واسعة في سلك المدراء المركزيين ومدراء الوكلات الولائية، حيث تم ترقية سبعة نواب مدراء إلى مدراء للوكالات بالولايات، إلى جانب تنصيب مديرين مركزين وتحويل ثلاثة وعشرون مديرا.

وذكرت مصادر من الصندوق أن حركة التحويلات التي تم اعتمادها تدخل في إطار تشبيب الصندوق، حيت تمت ترقية 7 نواب مدراء ولائيين إلى رتبة مدراء وكالات ولائية وتخص هذه الترقية الداخلية ولايات كل من وهران، غليزان، عين تموشنت، غرداية، برج بوعريرج وسطيف، حيث تم ترقية نواب المدراء إلى مدراء وكالات بهذه الولايات.

وسيشرف المدير العام للصندوق عاشق على مدار الأسبوع المقبل في تنصيب هؤلاء. وقام الصندوق أيضا بتنصيب اثنين من مدراء مركزيين، إلى جانب تنظيم حركة تحويلات بين الولايات مست ثلاثة وعشرين ولاية عبر الوطن، حيث تم اعتماد هذه التحويلات ليتسنى للمدراء الاستفادة من الخبرة والتجارب.

ويأتي هذا الاجراء في اطار الاستراتيجية، التي سطرها الصندوق في مجال إعطاء دفع آخر للصندوق بالاستعانة بالخبرات الداخلية للصندوق وذلك من أجل توفير أحسن الخدمات لفائدة المؤمنين الاجتماعيين وضمان التكفل الأمثل بهم.

من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ”الكاسنوص”، أقر تسهيلات جديدة لفائدة المؤمنين، حيث إنه بإمكان العمال غير الأجراء شراء أربع سنوات تقاعد كحد أقصى، شريطة أن يتقدموا لتسوية وضعيتهم أمام صندوق ”كاسنوس” قبل الواحد والثلاثين ديسمبر الجاري ومن المقرر أن يقوم الصندوق بتمكين الراغبين في الاستفادة من هذا الاجراء من الدفع، وفق رزنامة يحددها الصندوق.