شكيب خليل: ترشحي للرئاسيات غير مطروح حاليا!

قال وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، إن مسألة ترشحه لرئاسيات أفريل المقبل “غير مطروحة حاليا”(..)، وأضاف أنه يقوم بتقديم محاضرات وندوات تتعلق بالسياسة الاقتصادية للبلاد وكيفية الخروج من التبعية للمحروقات، مبرزا “التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المدى القريب والبعيد”.

وقدم وزير الطاقة الأسبق خلال محاضرة نشطها الأربعاء بولاية ميلة، ما وصفه بالحلول التي يجب أن تتبعها الدولة للخروج من الأزمة، من بينها خلق فرص العمل وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحماية الفئة الفقيرة من المجتمع “الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية، من خلال تقديم الدعم المباشر النقدي لهذه الفئة، وتغيير سياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة لبعض المنتجات”، إضافة إلى ربح العملة الصعبة، مضيفا أنه “لا يوجد بلد في العالم حقق الاكتفاء الذاتي، لأنه يبقى حلم كل الدول”.

وأكد شكيب خليل، على ضرورة السعي لتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على التوجه إلى “إجماع وطني حقيقي يخرج البلاد من المأزق”، مشيرا إلى أن حقول البترول الكبيرة في الجزائر، “أصبحت من الماضي ويمكن إيجاد حقول صغيرة فقظ، ما يجعل الجزائر تستهلك أكثر من احتياطات العملة الصعبة”، كاشفا أن سعر البترول لن يتجاوز عتبة الـ70 دولارا للبرميل سنة 2019، كما أن محيط الاستثمار في الجزائر “صعب للغالية للمستثمرين الأجانب، حيث احتلت الجزائر المرتبة 154 من 190 دولة أجنبية”.