تذبذب في حركة السير بمقطع يلل بغليزان غدا الخميس
سيشهد الطريق السيار شرق غرب على مستوى مقطع يلل بولاية غليزان غدا الخميس تذبذب في حركة السير.
وهذا إبتداءا من 9 صباحا الى 15سا مساءا بسبب عبور قافلة شحن استثنائية خارج الحجم للطريق السيار.
وحسب بيان الجزائرية للطرق السريعة فإن القافلة تنقل تجهيزات صناعية كهربائية على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 907.
عبر الطريق الوطني رقم 23 وهذا بمقتضى القرار رقم 4301 لوالي ولاية وهران.
أين يتم عبور القافلة القادمة من ميناء أرزيو والمتوجهة نحو حاسي الرمل للطريق السيار.
كإجراء إحترازي لتفادي الأضرار بالمنشآت الفنية العلوية للطريق الوطني رقم 23 بسبب الحمولة خارج الحجم للقافلة.
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