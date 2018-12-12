رئيس وزراء كورية الجنوبية في الجزائر من 16 الى 18 ديسمبر

سيقوم رئيس وزراء جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) , لي ناك يون ,خلال الفترة الممتدة من 16 الى 18 ديسمبر الجاري 2018, بزيارة رسمية الى الجزائر, حسبما أعلنته مصالح الوزارة الأولى.

و خلال زيارته الى الجزائر,ستكون للسيد لي ناك يون الذي سيكون مرفوقا بوفد هام,مباحثات مع الوزير الأول, أحمد أويحيى ومع مسؤولين جزائريين أخرين.

و تعد كوريا الجنوبية, حسب ارقام الجمارك الجزائرية، احد أهم الشركاء التجاريين للجزائر, حيث بلغ حجم المبادلات, قرابة 3ر2 مليار دولار أمريكي سنة 2017, منها قرابة 700 مليون دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية و كذا 6ر1 مليار دولار أمريكي من الواردات.

و خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2018, بلغت الواردات الجزائرية من كوريا الجنوبية 609 مليون دولار أمريكي, فيما بلغت صادراتها نحو هذا البلد 474 مليون دولار أمريكي.

و يربط الجزائر و كوريا الجنوبية, اتفاق شراكة استراتيجية وقع في سنة 2006, ما يجعل الجزائر ثاني بلد إفريقي يوقع على اتفاقية من هذا النوع مع كوريا الجنوبية.

وقد دعا الطرفان من خلال الاعلان عن هذه الشراكة الموقع عليها شهر مارس 2006 الى اقامة شراكة استراتيجية أساسها التفاهم و الثقة المتبادلين.

و ترمي هذه الشراكة الى ترقية علاقاتهما متعددة الأشكال الى مستوى أعلى و الى تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية و الاقتصادية و المالية و الثقافية و العلمية و التكنولوجية و كذا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.