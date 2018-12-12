العثور على بطاقة هوية لبوتين بأرشيف الشرطة السرية بألمانيا الشرقية



عثر باحثون في ألمانيا بالصدفة على بطاقة هوية شتازي (أمن الدولة في ألمانيا الشرقية-سابقا) باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيام كان ضابطا بالمخابرات الروسية (كي جي بي) في ألمانيا الشرقية مع نهاية الحرب الباردة.

وأفادت صحيفة ديلي تلغراف بحسب “الجزيرة.نت” بأنه قد تم العثور على هذا الاكتشاف الفضولي بمركز التوثيق شتازي في مدينة دريسدن الذي يحفظ أنشطة كل أفراد الشرطة السرية المتنفذين بألمانيا الشرقية حيث كان المؤرشفون يتابعون تحقيقا إعلاميا منفصلا عندما وجدوا هوية بوتين بين وثائق عن تدريب ضابط بالمدينة.

وذكرت أن بوتين قبل دخوله معترك السياسة الروسية قضى أربع سنوات كعميل لـ “كي جي بي” في دريسدن بالثمانينيات، وشهد انهيار الدولة الشيوعية بنفسه.

وقال كونراد فلبر مدير أرشيف شتازي بدريسدن -لصحيفة بيلد الألمانية التي نشرت صورة الهوية للرائد بوتين- إن بطاقة هوية “شتازي” كان من شأنها أن تمنح بوتين وصولا واسعا لمكاتب الشرطة السرية.

وأضاف فلبر “وهذا يعني أنه لم يكن في حاجة إلى إخبار أي أحد بأنه كان يعمل في (كي جي بي)”.

وتظهر صورة بطاقة الهوية أنها صدرت عام 1986، وكانت صلاحيتها تحدث باستمرار حتى نهاية عام 1989