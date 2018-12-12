الأمين العام لوزارة الدفاع في روما

يشارك الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس ، ممثلا للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في أشغال الاجتماع الـ 14 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في نشاطات مبادرة "5+5 دفاع" ، التي انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الإيطالية روما .

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع ، فإن هذا الاجتماع، الذي يضم وزراء دفاع وممثلي الدول الأعضاء في المبادرة المذكورة، وهي الجزائر وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، يسمح بالتطرق إلى الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة للدول العشر، بالإضافة إلى مناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتكريس التشاور والحوار بين البلدان الأعضاء بغية ضمان الترقية المثلى للتعاون الإقليمي.