تذبذب في الرحلات البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية

تم تأجيل انطلاق عدة بواخر للنقل البحري للمسافرين مبرمجة غدا الخميس 13 ديسمبر نحو عدة وجهات دولية، بسبب التقلبات الجوية، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها.

وتم تأجيل انطلاق باخرة "طارق ابن زياد" من الجزائر نحو مارسيليا والمبرمجة يوم الخميس 13 ديسمبر على الساعة 12 سا إلى يوم السبت 15 ديسمبر على الساعة 12 سا.

كما يتعلق الأمر أيضا بانطلاق باخرة "الجزاير 2" من مدينة وهران نحو مدينة أليكانت (إسبانيا) والمبرمجة ليوم الخميس 13 ديسمبر على الساعة 19 سا، حيث تم تأجيلها إلى يوم الأحد 16 ديسمبر على الساعة 19 سا.

وتم تأجيل انطلاق باخرة "طاسيلي 2 " أيضا المتوجهة من مدينة مارسيليا (فرنسا) نحو مدينة سكيكدة (الجزائر) إلى يوم الأحد 16 ديسمبر على الساعة 12 سا، فيما كان يرتقب انطلاقها يوم الخميس 13 ديسمبر على الساعة 12 سا.

ويعود هذا التأجيل إلى سوء الأحوال الجوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تحول دون مغادرة البواخر للموانئ، يضيف نفس المصدر.