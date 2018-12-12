لماذا تظهر صور ترامب عند البحث عن كلمة "Idiot" ؟!

كشف ساندار بيتشاي مدير شركة "غوغل" ، عملاق البحث على شبكة الانترنت ، عن السبب الحقيقي وراء ظهور صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن النتائج التي يعرضها الموقع عند البحث عن كلمة Idiot التي تعني "أحمق" ، بعد أن أثارت هذه الظاهرة نقاشا واسعا بين المتابعين ، وصل إلى حدّ اتهام محرك البحث بالتحيّز ضد الرئيس الأمريكي المثير للجدل.

وأوضح بيتشاي في جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم ، في إجابته على سؤال أعضاء مجلس النواب الأمريكي حول ما إذا كان الارتباط بين صور ترامب وكلمة "أحمق" تحيُّزا سياسيا من الموقع ، بالقول إن كلمة "أحمق" هي الآن أكثر كلمات البحث رواجا في الولايات المتحدة.

مدير غوغل ساندار بيتشاي

وأضاف مدير غوغل :"البحث في غوغل يعتمد على المليارات من الكلمات المفتاحية تترتب على أساس عوامل كثيرة، من بينها العلاقة فيما بينها وتكرارها في النصوص المنشورة على الانترنت"، وتابع يقول: "ليس هناك رجل ما يقف وراء الشاشة ويقرر بنفسه الإجابات التي تقدمها للباحثين على غوغل".

من جهة أخرى ، أرجعت عدة تقارير لمواقع متخصصة ، العلاقة بين كلمة "أحمق" والرئيس ترامب في غوغل أن محتجين بريطانيين رفعوا أغنية "الأحمق الأمريكي" في قائمة الأغاني الأكثر رواجا في البلاد، خلال زيارة ترامب لبريطانيا شهر جويلية الماضي ، وهو ما عزز الارتباط بين الكلمة و صور الرئيس الأمريكي ، كما نشر مدونون سلسلة مقالات فيها صور ترامب بحيث تتضمن جميعها كلمة "أحمق"، وهذا بهدف التلاعب بمحركات البحث والتأثير في نتائجها، وهي عملية معروفة، لدى المدونين والناشطين على الانترنت، حسب ما أوضحت التقارير.