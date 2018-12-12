بعد فرنسا.. إسبانيا ترفع الحد الأدنى للأجور

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الأربعاء أن الحد الأدنى للأجور سيزيد بنسبة 22%، بمرسوم خلال جلسة لمجلس الوزراء في 21 ديسمبر الجارى ستعقد في برشلونة.

ونقل الموقع الإلكتروني لإذاعة مونت كارلو الدولية أن سانشيز قال أمام النواب إن "المجلس سيوافق في 21 ديسمبر على رفع الحد الأدنى للأجور".

وأضاف أن الزيادة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2019 وستشكل أهم زيادة منذ 1977.

وبهذا المرسوم سيرتفع الحد الأدنى الشهري للأجور من 858 يورو إلى 1050 يورو.

يأتي هذا القرار أياماً قليلة بعد قرار الحكومة الفرنسية زيادة 100 يورو في الحد الأدنى للأجر، عقب احتجاجات كبيرة تخوضها حركة "السترات الصفراء" في فرنسا انتقلت عدواها إلى دول أوروبية أخرى.