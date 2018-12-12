"سوناطراك" تبرم اتفاقيتين مع شركة روسية

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" والشركة الروسية لنفل النفط "ترانسنفت"، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على اتفاقيتين تتعلقان بسلامة وأمن مرافق نقل وتخزين المحروقات السائلة الخاصة بنشاط النقل عبر الأنابيب لسوناطراك.

وينص العقد الأول، الذي أبرم مع "ترانسنفت دياسكان" على فحص ومعاينة خط أنبوب "أوهانت" بحوض الحمراء بحاسي مسعود لنقل المكثفات، وكذا معاينة وتفقد قسم من رحود نص بقاسي طويل بحاسي مسعود، إلى جانب خط أنبوب غاز البترول المميع بمنطقة أرار بحاسي الرمل. ويتم هذا الفحص بواسطة جهاز لتنظيف الأنابيب.

تبلغ قيمة هذا العقد، الذي يمتد على مدى 18 شهرا، حوالي 1,16 مليون أورو.

أما فيما يتعلق بالعقد الثاني، فقد تم توقيعه مع "ترانسنفت" للبحث والتطوير، ويخص تشخيص حالة جهاز الحماية من الصواعق المحتملة في حظيرة تخزين المحروقات التي تصل من منطقة النقل- وسط ببجاية، كما يتضمن العقد أيضا الدراسة الهندسية لإعادة تأهيل جهاز الحماية.

وتبلغ قيمة هذا العقد الذي يمتد إلى ستة أشهر 331.709 أورو.