"هذا هو سعر البترول المناسب للجزائر"

أفاد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، أمس الثلاثاء بتيميمون، أن مراجعة تنظيم الموارد البشرية تعد من بين "أهم" أولويات المجمع لسنة 2019، مشيرا إلى احتمال رفع أجور الموظفين.

وأشار ولد قدور إلى عدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولية، مما حمل المجمع على الالتزام سوى بالتعهدات التي سبق وأن قطعها،لا سيما من حيث التكرير. وقال "مع سعر برميل ما بين 50 و 60 دولار أمريكي في السوق الدولية للنفط، يتعسر ترقب استثمارات للسنة المقبلة، نأمل أن يصل سعر البرميل 70 أو 80 دولارا أمريكيا لكي يتسنى لنا رؤية ما هي الاستثمارات الواجب مباشرتها".

سوناطراك تتبرع بـ 4 أجهزة سكانير لفائدة سكان الجنوب

وخلال زيارة العمل، تبرع الرئيس المدير العام لسوناطراك بـ 4 أجهزة سكانير طبية و4 سيارات إسعاف لفائدة 4 مؤسسات صحية واقعة بجنوب البلاد،وقد أشرف ولد قدور على عملية منح جهاز سكانير طبي وسيارة إسعاف من الجيل الأخير على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتمنراست والمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين صالح والمؤسسة الاستشفائية قيد الإنجاز بأدرار وكذلك المؤسسة العمومية الاستشفائية بتيميمون.

كما استفادت المؤسستان العموميتان الاستشفائيتان بكل من عين صالح وتيميمون من حاضنتين للرضع.

وتنوي سوناطراك التبرع أيضا عما قريب بـ 3 أجهزة سكانير أخرى و3 سيارات إسعاف لمؤسسات الصحة بكل من جانت وحاسي مسعود وإليزي.