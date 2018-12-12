التماس أحكام بالسجن لـ"الأحمدية" ببجاية

التمس النائب العام لدى محكمة بجاية اليوم الأربعاء ثلاث سنوات سجن نافذ ضد جماعة الأحمدية المتابعة بتهم "مخالفة مبادئ الإسلام" و"تأسيس جمعية دون اعتماد".

ما مجموعه 27 عضوا من هذه الجماعة الطائفية ظهرت في هذه المحاكمة بعد استئناف النيابة العامة لحكم سابق صدر في مايو الماضي عن محكمة أقبو التي أصدرت في حقهم حكم ستة أشهر سجنا نافذة.

وطالبت هيئة الدفاع في جلسة المرافعة التي تشكلت من ستة محامين بإسقاط التهم الموجهة إلى موكليهم بحجة حريتهم في الضمير والعبادة. و اعتبرت (هيئة الدفاع) أن هذه القضية "لا تخص محكمة مدنية ولكن هيئة دينية".

وسيتم النطق بالحكم في 17 ديسمبر القادم.