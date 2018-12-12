محرز خامس أعلى راتب في مانشستر سيتي

كشف موقع " لو 10 سبورت" عن الأجور التي يتلقاها نجوم مانشستر سيتي، والذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري رياض محرز، حيث تم نشر قائمة تضم لاعبي كتيبة المدرب غوارديولا مرفوقة بالأجر السنوي لكل لاعب مع إحتساب الرسوم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأعلى أجرا في النادي السماوي هو المدرب بيب غوارديولا الذي يتلقى 21 مليون أورو سنويا بعقد يمتد لغاية جوان 2021.

وبخصوص نجم الخضر رياض محرز فيعتبر خامس أغلى لاعب في تشكيلة "السيتيزن" براتب يصل لـ11.9 مليون أورو سنويا، ويسبق كل من رحيم ستيرلينغ الذي يحتل الصدار بأجر يصل لـ17.9 مليون أورو، متبوع بدي بروين بـ16.7، ويحل ثالثا الأرجنتيني أغويرو براتب سنوي يقدر بـ14.9، وفي المرتبة الرابعة المخضرم الإسباني سيلفا بـ13.1.

وتجدر الإشارة إلى أن محرز يتقدم على العديد من لاعبي السيتي، على غرار المهاجم خيسوس، ومتوسطا الميدان فيرناندينيو وغوندوغان ونجوم آخرين.