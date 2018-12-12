حاليلوزيتس يصر على ضم ثنائي جزائري لنادي نانت

يبدو أن الناخب الوطني السابق وحيد حاليلوزيتش والذي يشرف حاليا على تدريب نادي نانت الفرنسي، يخطط وبجدية في تدعيم صفوف فريقه بعناصر جزائرية سبق وأن أشرف عليها في فترة تدريبه للخضر.

وبحسب ما أكدته وسائل إعلام فرنسية، فإن الثنائي بغداد بونجاح ورياض بودبوز، بات بمثابة أولوية التقني البوسني للتوقيع في نادي نانت في فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

وتأتي خرجة حاليلوزيتش، بالنظر لمعرفته الجيد لبونجاح وبودبوز، خاصة أن الأول بات بمثابة يصنع الحدث في الدوري القطري ويقترب من خوض تجربة في القارة العجوز قد تكون بوابتها الدوري الفرنسي خاصة أنه مطلوب من نادي مرسيليا، ونفس الشيء بالنسبة لبودبوز الذي يعاني الأمرين مع نادي ريال بيتيس وعرض نانت قد يكون مناسبا لبعث مشواره من جديد.

ومن غير المستبعد أن يلتحق الثنائي السالف الذكر بنادي نانت في "الميركاتو" رغم العروض الكثيرة التي وصلتهما في الآونة الأخيرة، خاصة أن تواجد حاليلوزيتش سيخدم بونجاح وبودبوز كثيرا.