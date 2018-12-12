أمطار وثلوج هذا الخميس

أفادت مصالح الأرصاد الجوية أن الوضعية الجوية ستشهد تساقطا للأمطار والثلوج ،بداية من ظهيرة يوم غد الخميس بالمناطق الغربية للبلاد.

وأوضحت المكلفة بالاتصال لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوية ، هوارية بن رقطة، اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن الأمر يتعلق بـ "تقلب شتوي تقليدي لكنه سريع لأن التحسن بالمناطق الوسطى والغربية من البلاد سيعود بداية من السبت القادم"، مضيفة أن مناطق شرق البلاد "ستشهد تغيرا في الأحوال الجوية يوم الأحد.

وأشارت إلى موجة برد معتدل سيمس مناطق غرب البلاد، مؤكدة أن هذا التقلب الجوي سيعرف هبوب رياح قوية خاصة بمنطقة الساحل مما يؤدي إلى "هيجان" البحر.

وأضافت أنه سيتم تسجيل هطول الأمطار مرفوقا بالصقيع في ليلة الخميس إلى الجمعة في ذات المنطقة مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها1.000 متر.

وأوضحت ذات المسؤولة أن هذا الانقلاب الجوي ، سيمس أيضا مناطق وسط وشرق البلاد خلال يوم الجمعة، مشيرة إلى تسجيل جو ممطر وثلجي.

كما أكدت أن هذه الأمطار من شأنها أن تكون "غزيرة"، مضيفة أنه من المتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات الوسط والأوراس التي يتجاوز ارتفاعها 1.000 متر.