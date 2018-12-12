سبورتينغ يبدي رغبة في إسترجاع سليماني

أبدت إدارة نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، رغبة في التعاقد مجددا مع الدولي الجزائري إسلام سليماني، الذي يعيش أسوء أيام مسيرته الكروية مع نادي فنربخشة التركي.

وبحسب ما كشفته جريدة "آبولا" فإن سليماني مرشح بقوة للعودة لأحضان النادي البرتغالي، خاصة أنه يعرف البيت جيدا وقدم معه ثلاث مواسم رائعة عجلت بإحترافه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجدر الإشارة إلى أن سليماني يلعب على شكل إعارة في نادي فنربخشة قادما من ليستر سيتي الذي رفض في أكثر من مناسبة الإحتفاظ بخدمات الدولي الجزائري الذي يعتبر نادي سبورتينغ خيارا مثاليا لبعث مشواره من جديد.