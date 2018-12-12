رئاسيات 2019: شكيب خليل لا يريد الرئاسة ويدعم أي قرار يتخذه بوتفليقة

أكد الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل أنه لا يملك أي طموحات سياسية لدخول معترك الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وجاء هذا خلال نزوله ضيفا على برنامج "لقاء الأسبوع" على قناة البلاد مع الزميل نسيم عبدالوهاب، أين كان يرد على التقارير و تصريحات بعض السياسيين الذين أشاروا لكون الرجل يتهيأ ويحضر نفسه من أجل الوصول لكرسي قصر المرادية.

كما أكد خليل أنه "لا يليق لأحد أن يقول أن الرئيس بوتفليقة سيترشح أو لا يترشح لعهدة خامسة" مضيفا أنه "يدعم أي قرار يتخذه الرئيس بوتفليقة بخصوص رئاسيات أفريل 2019".