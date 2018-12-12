أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء عاجلا أم آجلا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية وتطبيق مبدأ من يستهلك أكثر يدفع الثمن الحقيقي للكهرباء.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير للقناة الثالثة"، اليوم الأربعاء، أوضح عرقاب أن التسعيرة الحالية للخدمات التي تقدمها سونلغاز لا تسمح لها بتمويل برامجها الاستثمارية بنفسها، ما يجعلها تلجأ إلى البنوك للحصول على قروض موضحا أن 99% من إنتاج هذه الطاقة يتم الحصول عليها من الغاز الطبيعي المستخرج من آبار سوناطراك وهو السعر الذي لا يخضع للتكاليف الحقيقية.

وفيما يتعلق بالاستهلاك الوطني للكهرباء سجل المتدخل أنه وحتى جويلية الفارط بلغ الاستهلاك ذروته بـ 13676 ميڨاواط، ما تطلب الرفع من حجم استثمارات المعدات بحوالي 2500 مليار دينار أي بمعدل 300 إلى 400 مليار دولار في السنة.

وعاد الرئيس المدير العام لسونلغاز إلى التذكير بإستراتيجية الشركة حتى 2030 والتي ترمي إلى تحقيق الاستجابة للطلب المتزايد للجزائريين في مجال الطاقة قائلا "إن صدور قانون الكهرباء عام 2002 دفع بنا لتبني رؤية استراتيجية خاصة بتنويع مصادر الطاقة.